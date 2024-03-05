Астанчанам рассказали, кто ответственен за завышенные начисления по теплу

Министерство национальной экономики (МНЭ) РК сегодня, 5 марта 2024 года, обратилось к жителям и гостям Астаны после жалоб о завышенных начислениях по теплу, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в Астане один из высоких показателей приборизации, который составляет порядка 99,6%. Содержание, техническое обслуживание и поверка приборов коммерческого учета тепловой энергии осуществляется согласно балансовой принадлежности.

"Учитывая, что общедомовые приборы учета (ОПУ) находятся на балансе объекта кондоминиума, то, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о жилищных отношениях, объединения собственников имущества (ОСИ) или доверенное лицо простого товарищества, либо управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания (КСК) обеспечивает своевременное проведение поверки общедомовых приборов учета тепловой энергии". Пресс-служба МНЭ РК

Также в ведомстве отметили, что, в соответствии с Законом РК "Об обеспечении единства измерения", средства измерений, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, подвергаются поверке, которая осуществляется государственной метрологической службой, а также метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных на данный вид деятельности 1 раз в 4-5 лет, в зависимости от типа прибора учета.

"В 2023 году в Астане должны были пройти поверку 970 общедомовых приборов учета тепловой энергии, однако 135 приборов учета не прошли соответствующую поверку. В связи с чем для этих 135 жилых домов, где истекли сроки поверки приборов учета, ТОО "Астанаэнергосбыт" производило оплату за тепло как для потребителей, не имеющих приборов учета, исходя из нормы потребления, утверждаемым местным исполнительным органом и тарифа, который выше на 20%, чем у потребителей, имеющих приборы учета. А уже в текущем 2024 году необходимо провести поверку 1001 прибора учета, из которых на сегодняшний день прошли только 33". Пресс-служба МНЭ РК

Ознакомиться со списком жилых комплексов, не прошедших поверки общедомовых приборов учета тепла в Астане, можно на официальном сайте АО "Астана-Теплотранзит".

"В этой связи, в целях недопущения переплаты и сверх начислений, просим потребителей взять на личный контроль своевременную поверку своих ОПУ путем обращения в ОСИ или КСК. При этом рекомендуем проводить поверки приборов учета тепловой энергии в летний период до начала отопительного периода". Пресс-служба МНЭ РК

4 марта 2024 года стало известно, что "Астанаэнергосбыт" оштрафовали за необоснованные начисления за отопление. Подробности здесь.