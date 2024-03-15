Как проводится таможенное декларирование товаров

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Смотрите на портале ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК, на тему "Порядок таможенного декларирования товаров физическими и юридическими лицами".

В программе: Порядок подачи декларации на товары в электронном виде.

Документы, необходимые для подтверждения сведений, заявленных в декларации на товары.

Сроки оказания государственной услуги "таможенная очистка товаров". Также представитель таможни ответит на вопросы участников, заданные заранее. Спикер: Алмазов Жанболат, заместитель руководителя Управления администрирования таможенных процедур и очистки Комитета государственных доходов МФ РК. Читайте также Жителей Астаны напугали отключением газа Астанчане добились снижения тарифов на тепло Новая уловка от мошенников: казахстанцам предлагают небывалый доход от авиакомпании

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