Как проводится таможенное декларирование товаров
Фото: pixabay
Смотрите на портале ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК, на тему "Порядок таможенного декларирования товаров физическими и юридическими лицами".
В программе:
- Порядок подачи декларации на товары в электронном виде.
- Документы, необходимые для подтверждения сведений, заявленных в декларации на товары.
- Сроки оказания государственной услуги "таможенная очистка товаров".
Также представитель таможни ответит на вопросы участников, заданные заранее.
Спикер: Алмазов Жанболат, заместитель руководителя Управления администрирования таможенных процедур и очистки Комитета государственных доходов МФ РК.
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