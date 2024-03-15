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Законодательство РК

Как проводится таможенное декларирование товаров

Как проводится таможенное декларирование товаров, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:00 Фото: pixabay
Смотрите на портале ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК, на тему "Порядок таможенного декларирования товаров физическими и юридическими лицами".

В программе:

  • Порядок подачи декларации на товары в электронном виде.
  • Документы, необходимые для подтверждения сведений, заявленных в декларации на товары.
  • Сроки оказания государственной услуги "таможенная очистка товаров".

Также представитель таможни ответит на вопросы участников, заданные заранее.

Спикер: Алмазов Жанболат, заместитель руководителя Управления администрирования таможенных процедур и очистки Комитета государственных доходов МФ РК.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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