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Токаев: Живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну

Токаев: Живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:26 Фото: akorda.kz
Выступая 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая, глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о значении знаменитого города Сарайшык, который ранее располагался неподалеку от Жайыка, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что проведение третьего заседания Национального курултая на берегах Жайыка неслучайно.

"Неподалеку отсюда находится место, где был расположен некогда знаменитый город Сарайшык. Из истории известно, что он был важнейшим административным и торговым центром Улуса Джучи и Казахского ханства. Сарайшык, через который пролегал Великий шелковый путь, в свое время играл большую геостратегическую роль, содействуя интенсивному экономическому, политическому, культурному взаимодействию Востока и Запада. Из этого места наши знаменитые ханы правили Великой степью, некоторые из них нашли тут вечный покой. По мнению историков, именно здесь похоронен Касым хан, превративший Казахское ханство в мощное государство".Касым-Жомарт Токаев

Одним словом, как отметил глава государства, "Сарайшык занимает особое место в нашей многовековой истории".

"Мы отдаем дань уважения нашим славным предкам, передавшим потомкам это великое наследие. Однако, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну. Чтобы расширить горизонты нашей нации, мы должны сформировать новую систему ценностей".Касым-Жомарт Токаев

Президент также подчеркнул, что курултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров.

"Этого не будет и впредь. На предыдущих двух заседаниях был дан старт важным для развития страны начинаниям. Многие из них уже реализованы. В целом позитивные изменения происходят в разных сферах и направлениях".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что в Атырау стартовал третий Национальный курултай.

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