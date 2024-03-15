Токаев – правительству: Нельзя разбрасываться финансами

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Выступая 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая, глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, какой процесс правительство страны должно держать на строгом контроле, сообщает Zakon.kz.

По его словам, еще один вопрос, требующий постоянного внимания правительства, – это экономия бюджетных средств. "Доходы и расходы бюджета сейчас пересматриваются, и здесь нельзя разбрасываться финансами, это очевидно. Если не проверять бюджеты государственных учреждений, то они будут раздуваться. Нужно держать этот процесс на строгом контроле. Повторюсь, деньги нужно направлять на реализацию только самых востребованных проектов, решение самых актуальных проблем". Касым-Жомарт Токаев Пользуясь случаем, президент высказался еще на одну важную тему. "В последние годы мы уделяем особое внимание развитию предпринимательства и последовательному становлению нашей страны в качестве важного регионального полюса открытой, рыночной экономики. Ключевую роль в этом призвана сыграть национальная буржуазия. Свое понимание национальной буржуазии я впервые представил широкой публике на Давосском экономическом форуме еще 24 года назад. В моем представлении буржуазия является национальной не по этническому признаку, а по степени гражданской сознательности ее представителей. Нам нужна национальная буржуазия, осознающая свою ответственность перед обществом и вносящая значимый вклад в развитие страны". Касым-Жомарт Токаев Ранее глава государства заявил, что считает целесообразным присвоить различным степеням ордена "Айбан" имена Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева. Читайте также Токаев о жестокости и вандализме казахстанцев: Почему мы должны быть хуже других Касым-Жомарт Токаев резко высказывался о навязывании чуждых религиозных идеалов Токаев: Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано с Казахстаном

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