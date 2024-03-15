Президент Казахстана заявил о негативном влиянии интернета на воспитание молодежи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая, высказался о влиянии интернета на воспитание молодежи, сообщает Zakon.kz.

По его словам, нужно задействовать только полезные стороны современных информационных технологий.

"К сожалению, неразборчивое использование интернета оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Сегодня даже взрослые, не говоря уже о детях, чрезмерно увлекаются потреблением бессмысленного контента социальных сетей. Мы прежде всего должны прививать молодежи любовь к чтению. Только так мы станем читающей нацией. На заре Независимости, в тяжелые девяностые, библиотечное дело в нашей стране отошло далеко на задний план. Тогда были закрыты тысячи библиотек, мы лишились многомиллионного книжного фонда". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что в последние годы предпринимаются определенные шаги для исправления ситуации.

"Библиотека – это сокровищница памяти государства и нации. Библиотеки хранят ценные исторические источники и материалы. Поэтому библиотечное дело требует особого внимания. Книги должны быть доступны читателям". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что на прошлогоднем заседании Курултая в Туркестане он говорил о важности строительства в Казахстане современных круглосуточных библиотек, которые существуют во многих странах.

"В скором времени в Алматы и Астане будут возведены замечательные здания для таких библиотек. В целом, для развития этой сферы нужны другие комплексные меры". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну.