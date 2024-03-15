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Некоторые казахстанские бизнесмены действуют по старинке, заявил президент

Некоторые казахстанские бизнесмены действуют по старинке, заявил президент, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:40 Фото: freepik
Касым-Жомарт Токаев заявил, что, как глава государства, он всегда открыт для диалога. Об этом он рассказал 15 марта 2024 года, выступая на третьем заседании Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что он проводит встречи с отечественным бизнесом, "ожидая от него стратегических инициатив и интересных предложений по развитию различных отраслей экономики, совершенствованию политики в той или иной сфере".

"Но некоторые предприниматели в первую очередь поднимают свои узкие проблемы, а не масштабные вопросы, касающиеся всей страны. Они обращаются ко мне с просьбами оказать содействие их предприятиям или дать поручения уполномоченным органам для получения преференций и поддержки конкретных бизнес-проектов. Налицо – желание действовать по старинке, лоббировать свои интересы, решать личные вопросы за счет государства".Касым-Жомарт Токаев

Тем временем, как отметил глава государства, крупные бизнесмены многих других стран, в том числе соседних, не просят государство о чем-либо, а, наоборот, сами добровольно вкладывают большие средства в развитие своих стран.

"Считаю, что люди, которые ведут бизнес, зарабатывают в Казахстане, должны всегда думать не только о собственном деле, но и о всеобщем благе, органично сочетая частные интересы с общественными".Касым-Жомарт Токаев

Ранее он назвал вопрос, который требует постоянного внимания правительства. По словам Касым-Жомарта Токаева, это экономия бюджетных средств. Подробности здесь.

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