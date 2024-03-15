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Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года

Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:56 Фото: Zakon.kz
Выступая 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о новом формате празднования Наурыза, а также о том, откажется ли Казахстан от празднования Нового года, сообщает Zakon.kz.

Он особо подчеркнул, что важнейшая задача – укрепление нашей национальной идентичности.

"В интервью газете Egemen Qazaqstan я говорил о том, что нам следует начать по-новому отмечать Наурыз. Буквально на днях была принята специальная концепция. Разумеется, это никоим образом не означает отказ от празднования Нового года, который мы продолжим встречать вместе с мировым сообществом. При этом будем повышать значимость Наурыз мейрамы и существенно обогащать его содержание".Касым-Жомарт Токаев

К примеру, как отметил президент, в праздничный период, начинающийся с Көрісу күні, каждый день теперь имеет свое собственное название.

"Один из них посвящен национальной одежде, по которой нас должны узнавать в мире. В прошлом году во время проведения ауызашара я специально останавливался на этом вопросе. Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание. Это особенно важно сейчас".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в последние годы в нашей стране стало много закутанных в черные одеяния людей.

"Все об этом знают. И это не чужие люди, а наши сограждане. Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Казахстана заявил о негативном влиянии интернета на воспитание молодежи.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:56
Наурыз в Казахстане будут праздновать по-новому
, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:56

18 января 2024 года депутат Сената Парламента РК Али Бектаев на заседании палаты заявил, что казахстанцы должны праздновать Наурыз вместо Нового года.

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