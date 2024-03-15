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Президент высказался о праздновании 80-летия Великой Победы и переименовании авиабазы

Президент высказался о праздновании 80-летия Великой Победы и переименовании авиабазы, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев отметил, что наряду с укреплением национальной идентичности важно чтить и память своих героев, сообщает Zakon.kz.
"Во многих странах восприятие переломных событий прошлого сейчас становится инструментом информационных и политических манипуляций. По мере отдаления Второй мировой войны рождается все больше исторических и военных мифов о ней. Казахстан всегда выступал и будет выступать за историческую правду, сохранение настоящей памяти об этом самое кровопролитном конфликте в истории человечества. В следующем году в мире будет широко отмечаться 80-летие Великой Победы. Член Национального курултая, депутат Мажилиса Едил Жанбыршин верно сказал, что подготовку к празднованию этой знаменательной даты нам нужно начать уже сейчас", – отметил президент.

По его словам, в последние годы государство проводит системную работу по устранению "белых пятен" нашей истории, восстановлению исторической справедливости. Для объективного взгляда на прошлое большое значение имеет тщательное изучение архивных материалов. Огромный вклад в эту работу вносит проект "Қазақстандық қаһарман майдангерлер".

"Вот уже три десятилетия его реализует группа исследователей под руководством Қазақстанның Еңбек Ері, депутата Мажилиса, члена Национального курултая Бактыкожи Измухамбетова. За это время подготовлено и выпущено 56 томов о судьбах и подвигах воинов-казахстанцев, 6 из которых полностью посвящены женщинам-фронтовикам". Думаю, что приближающееся 80-летие Победы придаст исследованиям в данном направлении новый импульс", – продолжил глава государства.

По его словам, государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги. Имена таких героев, как Малик Габдуллин, Сабыр Рахимов, Алия Молдагулова, Маншук Маметова, и многих других увековечены в названиях населенных пунктов, объектов, улиц по всей стране.

"Согласно традиции, именами наших "крылатых" героев названы летные училища, авиационные базы и аэропорты. Так, имя Талгата Бигельдинова носит Военный институт Сил воздушной обороны в Актобе. В честь Нуркена Абдирова названа Карагандинская авиационная база. Международному аэропорту в Атырау присвоено имя Хиуаз Доспановой. Нужно продолжить эту практику и должным образом отметить заслуги легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского, который проявил исключительное мужество на фронте. В его родном Алматы имя Сергея Луганского носит одна из улиц. Считаю, что память Героя следует увековечить и в названии авиабазы Сил воздушной обороны Казахстана, расположенной в Талдыкоргане", – считает президент.

Он напомнил и о важной традиции присвоения звания "Халық қаһарманы" героям, мужество и стойкость которых в свое время не получили заслуженного признания. В 2022 году высшая степень отличия присвоена посмертно Тулеугали Абдыбекову, Александру Несмиянову и Ибраиму Сулейменову, в 2023 году – аксакалам Абдыгали Каймолдину и Ивану Гапичу, перешагнувшим вековой рубеж жизни.

"Подвиги героев Второй мировой войны являются примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества", – резюмировал Токаев. 

Ранее на заседании Курултая он предложил рассмотреть обновление герба страны. 

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