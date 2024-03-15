Токаев: Нельзя быть в плену различных исторических обид

Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая, отметил, что нельзя постоянно смотреть назад, быть в плену различных исторических обид, сообщает Zakon.kz.

"Не имея четких ценностных ориентиров, невозможно выбиться в лидеры и совершить рывок в развитии. Только что уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева предложила утвердить перечень общенациональных ценностей, приведя в пример международный опыт. Знаю, что в ходе дискуссий подобные идеи высказывали и другие члены Национального курултая: Дихан Камзабекулы, Мурат Абенов, Шаймардан Нурумов. В своих выступлениях я регулярно поднимаю вопрос формирования новой общественной этики. Однако искусственно навязать гражданам те или иные ценности крайне сложно, если не сказать, невозможно", – сказал президент.

Он продолжил, что политические реформы реализуются посредством законодательных и институциональных преобразований. Но когда речь идет об общественной этике, изменением законов не обойтись. Здесь требуется более тонкая работа, и члены Национального курултая могли бы принять в ней самое активное участие.





"Важно, чтобы в обществе укоренились созидательные установки, бесповоротно ушли в прошлое архаичные стереотипы и разрушительные модели поведения. Надо прекратить бесконечные стенания, критиканство, чем страдают некоторые представители творческой интеллигенции и даже государственные служащие, перейти на конструктивную тональность при обсуждении актуальных общественных проблем. В конце концов, нельзя постоянно смотреть назад, быть в плену различных исторических обид. Нация, желающая занять достойное место в мировом сообществе, должна уверенно смотреть вперед, избавившись от истощающих ее потенциал комплексов и предрассудков", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее он высказался о том, что излишнее копание в прошлом принесет нам больше вреда, чем пользы. Прошлое изменить никому не по силам.