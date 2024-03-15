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Токаев: Излишнее копание в прошлом принесет нам больше вреда, чем пользы

Токаев, выступление, курултай, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:38 Фото: Акорда
15 марта в Атырау проходит заседание Национального курултая, на котором выступил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В своей речи глава государства отметил, что мы иногда воспринимаем историю слишком эмоционально.

"Излишнее копание в прошлом принесет нам больше вреда, чем пользы. Прошлое изменить никому не по силам. И стоит всегда помнить, что самый справедливый судья – это время. Нам нужны сплоченность и солидарность, а не бесплодные разговоры и бесконечные споры. На современном этапе истории у нашего народа слова и дела должны быть едины", – сказал Токаев.

Поэтому, по его словам, важно, чтобы наша интеллигенция особое внимание уделила вопросам укрепления единства нации. Старшие поколения должны указывать путь, давать молодежи правильные ориентиры и наставления.

"В нашей стране много талантливых, образованных, активных молодых людей. Наша задача – привить им самые благородные и прогрессивные качества. "Если в ближнем ты не видишь друга, бесполезны все твои дела" – эти слова великого Абая не теряют актуальности и сегодня", – отметил президент.

Он желает, чтобы представители интеллигенции были едины и проявляли взаимную солидарность.

"Ведь в конечном итоге из нашей взаимной заботы друг о друге складывается наше общее сочувствие и забота о судьбе страны. Еще раз повторю: надо прекратить все никчемные мелкие разговоры, которые вносят раздор в наше общество. Мы должны стремиться думать и размышлять на общенациональном уровне", – резюмировал президент. 

Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев также призвал казахстанцев к единству. 

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