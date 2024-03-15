Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент обратился к Министерству просвещения

курултай, Токаев, Минпросвещения, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:54 Фото: akorda.kz
Обновить подходы к образовательному процессу в школах поручил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.


"Вопрос воспитания детей и молодежи в духе всех прогрессивных ценностей требует особого внимания. Вы знаете, что в течение последних пяти лет мы много говорили о тех или иных ценностях. И это были не рассуждения на эфемерные высокие темы, а четкая проекция для комплексной работы в идеологической сфере. Сегодня мною обобщены все наши ключевые идеологемы и базовые ориентиры. Повторю их еще раз: это Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство", – сказал Токаев.

Он считает, что, следуя этой идейной основе, наша нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке.

"Всем уполномоченным государственным органам необходимо пересмотреть и синхронизировать свою работу в соответствии с данной платформой. В частности, Министерству просвещения следует обновить подходы к организации воспитательного процесса в школах", – сказал президент.

Кроме того, надо органично интегрировать эти ценности в работу со студенческой молодежью, проводимую вузами и колледжами.

"Обозначенные идеалы должны лечь в основу военно-патриотических мероприятий в Вооруженных силах", – резюмировал глава государства. 

Во время своего выступления президент также высказался о негативной тенденции распространения вейпов в стране. 

Читайте также

Полицейских наказали
Троих полицейских наказали после того, как жертва бытового насилия убила мужа
Мангистауская область, забастовка, Минтруда
Трудоустроить бастующих в Мангистауской области нефтяников обещают в Минтруда
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Ирина Капитанова
Министерство просвещения РК Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Казахстанцам &quot;выплатят&quot; компенсацию за НДС
Казахстанцам "выплатят" компенсацию за НДС
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: