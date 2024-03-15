Президент обратился к Министерству просвещения

Обновить подходы к образовательному процессу в школах поручил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.





"Вопрос воспитания детей и молодежи в духе всех прогрессивных ценностей требует особого внимания. Вы знаете, что в течение последних пяти лет мы много говорили о тех или иных ценностях. И это были не рассуждения на эфемерные высокие темы, а четкая проекция для комплексной работы в идеологической сфере. Сегодня мною обобщены все наши ключевые идеологемы и базовые ориентиры. Повторю их еще раз: это Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство", – сказал Токаев.

Он считает, что, следуя этой идейной основе, наша нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке.

"Всем уполномоченным государственным органам необходимо пересмотреть и синхронизировать свою работу в соответствии с данной платформой. В частности, Министерству просвещения следует обновить подходы к организации воспитательного процесса в школах", – сказал президент.

Кроме того, надо органично интегрировать эти ценности в работу со студенческой молодежью, проводимую вузами и колледжами.

"Обозначенные идеалы должны лечь в основу военно-патриотических мероприятий в Вооруженных силах", – резюмировал глава государства.

Во время своего выступления президент также высказался о негативной тенденции распространения вейпов в стране.