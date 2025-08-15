#АЭС в Казахстане
Общество

Необходимо нарастить темпы цифровой трансформации системы образования – Президент

рабочее место, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 11:31 Фото: pixabay
15 августа президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс, сообщает Zakon.kz.

По его словам, мир вступил в новую технологическую эпоху, главными признаками которой становятся стремительное развитие инноваций и внедрение искусственного интеллекта.

"Поэтому понятия "прогрессивная нация" и "технологическая нация" сегодня являются тождественными. Наша задача – адаптироваться к глобальным тенденциям. Для этого крайне важно нарастить темпы цифровой трансформации системы образования. Дальнейшая цифровизация и внедрение искусственного интеллекта способны внести решающий вклад в преодоление образовательного неравенства и значительно повысить качество обучения".Касым-Жомарт Токаев

Президент сообщил, что на сегодня свыше 95% школ Казахстана обеспечены скоростным интернетом. И предстоит довести этот показатель до 100%.

"Для этой цели можно использовать возможности спутниковых систем. Это не просто технический вопрос равного доступа к инфраструктуре, а исключительно важный идеологический принцип социальной справедливости", – указал он.

Токаев продолжил, что инновационные подходы открывают возможности для полноценного вовлечения в образовательный процесс детей с особыми потребностями, создавая предпосылки для формирования инклюзивной среды обучения. В Казахстане цифровизированы основные услуги, связанные с поступлением в школы и колледжи, а также с переводом из одной школы в другую. Действует сервис Bilim в мобильном приложении Электронного правительства, которое объединяет всю актуальную информацию о системе образования".

"Но предстоит еще много работы. Расслабляться нельзя. Правительству и акимам необходимо уделить особое внимание решению данных задач. В частности, следует оснастить образовательные учреждения необходимым интерактивным оборудованием. Важно обеспечить всех школьников доступом к цифровым платформам с обучающим контентом, в том числе электронными учебниками. Все материалы при этом должны пройти тщательную экспертизу".Касым-Жомарт Токаев

Еще одна приоритетная задача, по его словам, – это целенаправленное обучение детей с раннего возраста технологиям искусственного интеллекта.

"Эти навыки станут залогом их конкурентоспособности в современном мире. То же самое касается и педагогов – учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и уметь применять новые технологии в педагогической практике. В целом, надо в полной мере использовать возможности цифровизации и искусственного интеллекта, чтобы вывести систему образования на качественно новый уровень. Уверен, вы будете в авангарде технологической модернизации всей страны и приложите максимум усилий для трансформации нашего общества в по-настоящему прогрессивную и развитую нацию", – резюмировал президент.

Он также указал на то, что подрастающее поколение проводит много времени в интернете и социальных сетях, где можно легко попасть под влияние ложных идей и разрушительных моделей поведения. Поэтому каждый педагог должен приучать детей контролировать свои эмоции, стараться действовать рационально и смотреть на любые вещи и ситуации с разных сторон.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
