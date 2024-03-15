Устранить их в один день невозможно – президент о социально-экономических проблемах Казахстана

Выступая 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что обозначенные им инициативы являются лишь частью большой работы по всесторонней модернизации страны, сообщает Zakon.kz.

Однако, как отметил президент, "все еще есть множество социально-экономических проблем, которые непосредственно влияют на жизнь граждан".

"Они решаются постепенно, устранить их в один день невозможно. Для этого нужно время, понимание и терпение. Положение усугубляется беспрецедентно сложной ситуацией в мире. Порой появляются безответственные заявления некоторых политиков, играющие на руку различного рода подстрекателям. Перед нами три пути: деградация, застой и прогресс. И мы выбираем прогресс. Это тернистая дорога, на которой нас ждет много трудностей. Но мы, несмотря ни на что, должны идти только вперед". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, "за последние пять лет мы реализовали много важных инициатив, значительно изменивших политическую жизнь в стране и улучшивших социальное самочувствие граждан".

"И такая работа будет продолжена. Правительству предоставлены все возможности для проведения кардинальных реформ в экономике. Уверен, в скором времени это даст свои положительные результаты. Однако надо понимать, что главное – это поставить четкую цель и стремиться к ней. Крайне важно, чтобы граждане знали и видели, куда в конечном счете движется страна". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что некоторые казахстанские бизнесмены действуют по старинке, хотят лоббировать свои интересы и решать личные вопросы за счет государства.