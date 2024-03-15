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Токаев обрисовал образ будущего Казахстана

Курултай, Токаев, Казахстан, будущее, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 17:03 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года обрисовал основные контуры будущего Казахстана в виде триады, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Токаев заявил, что образ будущего нашей страны многогранен, и каждый его может воспринимать по-своему.

"Но его основные контуры можно очертить в виде триады: "Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация". Эти три элемента тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Наша страна продолжит неуклонно следовать намеченным стратегическим курсом. Мы построим справедливое государство с сильными демократическими институтами и развитой правовой системой, обеспечивающей торжество закона и порядка – фундаментального принципа нашей политики", – сказал президент.

Он отметил, что нужно создать общество равных возможностей для всех и каждого, в котором ответственные граждане усердным трудом вносят свой весомый вклад в развитие страны.

"Мы будем оберегать мир и согласие в стране, твердо следуя принципу "единство в многообразии". Продолжим выполнять свою почетную миссию сближения различных религий и конфессий, налаживания диалога по самым актуальным проблемам современности. Мы будем строить открытую, развитую экономику, обеспечивающую рост благосостояния наших граждан, привлекательную для предпринимателей, инвесторов и талантов со всего мира", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что мы всем обществом продолжим борьбу против коррупции.

"Никто вместо нас самих не создаст лучшее будущее для нас и наших потомков. Справедливость – как принцип, ответственность – как основа, прогресс – как цель. Следуя этим установкам, наша нация непременно расширит горизонты развития, а каждый ответственный гражданин своим честным трудом добьется заслуженного успеха", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В Атырау стартовал третий Национальный курултай. В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укреплять единство народа.

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