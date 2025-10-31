#Народный юрист
Общество

Казахстанцы стали меньше выезжать из страны на работу – данные Минтруда

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 13:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 31 октября 2025 года на брифинге в СЦК озвучил данные по трудоустройству казахстанцев за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с 2023 года наблюдается снижение числа граждан Казахстана, выезжающих за рубеж с целью трудоустройства.

"По итогам 9 месяцев за рубежом в целях осуществления трудовой деятельности находятся 156,7 тыс. наших граждан. Наибольшее количество казахстанцев осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации – 128,8 тыс. человек, в Республике Корея – 15,2 тыс. человек, Польше – 2,6 тыс. человек, Великобритании – 1,4 тыс. человек", – сообщил Ертаев.

Он также напомнил, что в целях защиты прав граждан, работающих за рубежом, в прошлом году подписано соглашение между правительствами Казахстан и Катара о регулировании трудоустройства казахстанских работников в этой стране, а в начале текущего года подписан меморандум о сотрудничестве в области трудовой миграции с Соединенным Королевством Великобритании.

"Проводится работа по заключению аналогичных соглашений и меморандумов с Южной Кореей, Саудовской Аравией, ОАЭ, Словакией, Японией, Швецией, Италией, Норвегией, Польшей, Чехией, Румынией и Финляндией. В Казахстане имеется около 400 частных агентств занятости (ЧАЗ), занимающихся трудоустройством наших граждан за рубежом. Разработаны законодательные поправки, направленные на регулирование деятельности ЧАЗ", – добавил вице-министр.

Сегодня мы писали о хорошей новости для молодых ученых и исследователей.

Азамат Сыздыкбаев
