Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сотрудники Центра дикой природы в Вирджинии носят маски лисы, ухаживая за осиротевшим лисенком

Дикая природа, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 03:52 Фото: pixabay
В США осиротевшего лисенка выхаживают зоозащитники в лисьей маске. Они хотят, чтобы их временный питомец не привыкал к людям и вернулся в дикую природу, сообщает Zakon.kz.

Во время общения с лисенком сотрудники сводят к минимуму человеческие звуки и закрывают видимость людей. По их мнению, подобные меры повысят вероятность, что его когда-нибудь можно будет вернуть обратно в дикую природу.

Зоозащитники, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 03:52

Фото: Facebook/HEALAnimals

"Важно, чтобы сироты, которые воспитываются в неволе, не привыкали к людям", – говорят зоозащитники.

Детеныша нашел мужчина, выгуливавший свою собаку. Он подумал, что это котенок, и передал его Ричмондскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными. Лисенку было меньше суток от роду. Поэтому зоозащитникам даже пришлось удалить пуповину.

Сначала они пытались найти его мать и даже обнаружили лисье логово. Местный смотритель сказал, что лис поймали в ловушку и вывезли. По его предположению, лисенок выпал из капкана или кузова охотничьего грузовика.

Днями ранее во Флориде два аллигатора, содержавшиеся в водоеме на территории частного дома, напали на 80-летнюю женщину.

Читайте также

Жамбылская область
В Жамбылской области от имени Токаева провели ауызашар
страхование домов от стихийного бедствия
Алматинцы стали больше интересоваться страхованием имущества от стихийного бедствия
Алия Абди
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
бизнесмен найден мертвым
Бизнесмен Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: