Сотрудники Центра дикой природы в Вирджинии носят маски лисы, ухаживая за осиротевшим лисенком

В США осиротевшего лисенка выхаживают зоозащитники в лисьей маске. Они хотят, чтобы их временный питомец не привыкал к людям и вернулся в дикую природу, сообщает Zakon.kz.

Во время общения с лисенком сотрудники сводят к минимуму человеческие звуки и закрывают видимость людей. По их мнению, подобные меры повысят вероятность, что его когда-нибудь можно будет вернуть обратно в дикую природу.

Фото: Facebook/HEALAnimals

"Важно, чтобы сироты, которые воспитываются в неволе, не привыкали к людям", – говорят зоозащитники.

Детеныша нашел мужчина, выгуливавший свою собаку. Он подумал, что это котенок, и передал его Ричмондскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными. Лисенку было меньше суток от роду. Поэтому зоозащитникам даже пришлось удалить пуповину.

Сначала они пытались найти его мать и даже обнаружили лисье логово. Местный смотритель сказал, что лис поймали в ловушку и вывезли. По его предположению, лисенок выпал из капкана или кузова охотничьего грузовика.

Днями ранее во Флориде два аллигатора, содержавшиеся в водоеме на территории частного дома, напали на 80-летнюю женщину.

