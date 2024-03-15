Сотрудники Центра дикой природы в Вирджинии носят маски лисы, ухаживая за осиротевшим лисенком
Во время общения с лисенком сотрудники сводят к минимуму человеческие звуки и закрывают видимость людей. По их мнению, подобные меры повысят вероятность, что его когда-нибудь можно будет вернуть обратно в дикую природу.
Фото: Facebook/HEALAnimals
"Важно, чтобы сироты, которые воспитываются в неволе, не привыкали к людям", – говорят зоозащитники.
Детеныша нашел мужчина, выгуливавший свою собаку. Он подумал, что это котенок, и передал его Ричмондскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными. Лисенку было меньше суток от роду. Поэтому зоозащитникам даже пришлось удалить пуповину.
Сначала они пытались найти его мать и даже обнаружили лисье логово. Местный смотритель сказал, что лис поймали в ловушку и вывезли. По его предположению, лисенок выпал из капкана или кузова охотничьего грузовика.
Днями ранее во Флориде два аллигатора, содержавшиеся в водоеме на территории частного дома, напали на 80-летнюю женщину.