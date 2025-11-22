Дикие лисы покусали школьников в Мангистау

Два ученика сельской школы в Мангистауской области подверглись нападению диких лис, сообщает Zakon.kz.

В травмпункт многопрофильной центральной районной больницы Бейнеу 21 ноября 2025 года обратились два ученика вместе с родителями после укусов диких животных. В медицинской карте указано, что на детей напало животное – корсак (лисица), пишет Lada со ссылкой на областное управление здравоохранения.

"При осмотре травматолога у ребенка 2011 года рождения была обнаружена царапина на правой голени, у ребенка 2018 года рождения – царапина на левой голени. Обоим детям провели хирургическую обработку ран и сделали необходимые прививки. Сейчас их состояние удовлетворительное, они находятся под амбулаторным наблюдением", – говорится в тексте.

Местный эколог Адильбек Козыбаков отметил, что по фотографии это, скорее всего, обычная лиса, а не корсак.

"Животные могут быть заражены бешенством, поэтому подходить к ним опасно. При контакте с дикими животными следует сразу сообщать в соответствующие службы, а при укусах – немедленно обращаться за медицинской помощью, как это сделали родители школьников", – сказал он.

В начале ноября в Костанайской области создали рабочую группу после того, как дикая лиса укусила жительницу региона.