На реках Восточного Казахстана продолжают взрывать лед для предупреждения паводков

В Восточно-Казахстанской области продолжают взрывать лед на реках в рамках противопаводковых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, 17 марта проведено дробление льда на реке Бухтарма в районе поселков Малеевск, Зубовск. Общий объем взорванного льда составил 29 000 куб. м.





"Рыхление льда позволяет значительно ослабить ледовое поле и минимизировать возможность появления заторов на реках в период пропуска паводковых вод", – сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы.

17 марта сообщалось, что взрывные работы начались на реках в Акмолинской области.