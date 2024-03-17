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На реках Восточного Казахстана продолжают взрывать лед для предупреждения паводков

На реках Восточного Казахстана продолжают взрывать лед для предупреждения паводков, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 19:47 Фото: МЧС РК
В Восточно-Казахстанской области продолжают взрывать лед на реках в рамках противопаводковых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, 17 марта проведено дробление льда на реке Бухтарма в районе поселков Малеевск, Зубовск. Общий объем взорванного льда составил  29 000 куб. м.


"Рыхление льда позволяет значительно ослабить ледовое поле и минимизировать возможность появления заторов на реках в период пропуска паводковых вод", – сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы. 

17 марта сообщалось, что взрывные работы начались на реках в Акмолинской области. 

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