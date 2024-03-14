Паводки в Казахстане: 10 регионов находятся в зоне повышенного риска

Первый заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Серик Саиров на брифинге в СЦК 14 марта назвал 10 регионов, в которых ожидаются паводки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Саиров сообщил, что, по оценке специалистов "Казгидромета", до конца марта ожидается повышение температурного фона, что приведет к интенсивному снеготаянию и угрозе подтопления.

"Особое внимание необходимо уделить приграничным регионам с Российской Федерацией, а именно по бассейнам реки Урал и его притоков и Тобол. Сейчас в Оренбургской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан, по данным "Росгидромета", сложилась неблагоприятная паводковая ситуация из-за скопившегося количества снега", – дополнил представитель РГП "Казгидромет".

С его слов, на данный момент регионы с повышенными рисками: Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Жетысуская области.

"Со средними рисками: Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская, Улытауская области. С низкими рисками: Мангистауская область. Гидрологический мониторинг проводится на 377 гидрологических постах, в период резких и опасных колебаний уровней воды в реках наблюдения проводятся учащенно", – рассказал Саиров.

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4 марта 2024 года Республиканское государственное предприятие (РГП) "Казгидромет" выпустило основной прогноз по паводкам на 2024 год.