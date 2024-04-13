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Законодательство РК

Полицейские спасли пожилого мужчину из зоны затопления

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 08:15 Фото: пресс-служба МВД РК
13 апреля в Петропавловске полицейские спасли пожилого охранника, оказавшегося в зоне затопления, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД РК, 64-летний житель пригорода, работающий охранником в районе Речпорта, оказался в водном плену. Бурный поток отрезал его от суши. Директор охранного агентства не успел эвакуировать работника и обратился к полицейскому, который нес дежурство рядом на объездной дороге.

Старший сержант полиции Константин Сычев передал информацию о происшествии начальнику городского управления полиции Марату Жумалиеву, который незамедлительно прибыл на место с сотрудниками управления.

Под руководством заместителя начальника отделения МПС города Жаксылыка Байбусинова стражи порядка на руках перенесли через насыпную дамбу судно весом 300 кг. Капитан полиции Азат Исаев и сержант полиции Нурлан Кокабаев, доплыв до сторожки, благополучно доставили на берег ожидавшего их охранника. Операция заняла около восьми минут. За это время вода разлилась не менее чем на четыре м.

В этот сложный для страны момент, когда как никогда важны единство и сплоченность нашего общества, ночью 12 апреля алматинские спасатели прибыли в Северо-Казахстанскую область.

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Алия Абди
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