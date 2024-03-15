Токаев: Мы не должны позволить различным течениям из-за рубежа отравлять умы молодежи

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отдельно остановился на глубокой взаимосвязи религии и традиций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, он выразил обеспокоенность в связи с существованием деструктивных течений, противопоставляющих эти две важные составляющие национальной идентичности.



"Говоря откровенно, проблема религии – это вопрос национальной безопасности. Мы не должны позволить различным течениям из-за рубежа отравлять умы молодежи. Мы должны сохранить наши традиции и воспитать сознательное поколение. Большая роль в этом деле принадлежит Духовному управлению мусульман Казахстана. Крайне важная задача – дать правильные ориентиры молодым людям, вставшим на путь веры. ДУМК следует подойти к этому вопросу очень ответственно", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что наша страна вступила на путь инноваций и созидания, что в полной мере соответствует духу Наурыз мейрамы и исламским ценностям.

"Начиная с этого года мы будет праздновать Наурыз в течение декады. Каждый день праздника будет иметь свои особенности. Сегодня, 15 марта, – День милосердия. В нашей стране в преддверии Наурыза совершается много добрых поступков. Люди проявляют такие благородные качества, как сострадание, солидарность и отзывчивость", – заявил президент.

На ауызашаре также выступили Қазақстанның Еңбек Ері, композитор Илья Жаканов, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах" Ахмет Мурадов, председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов.

Ранее сообщалось, что от имени Токаева для участников Национального курултая провели ауызашар.