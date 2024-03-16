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Законодательство РК

10 авто конфисковали у должников по алиментам в Астане

10 авто конфисковали у должников по алиментам в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 16:10 Фото: freepik
Региональная палата частных судебных исполнителей Астаны и Департамент полиции продолжают рейдовое мероприятие "Должник" с применением мер принудительного исполнения, сообщает Zakon.kz.

Так, за период с 4 по 14 марта на штрафстоянку доставили 10 автомобилей должников по алиментам. Их общая задолженность по выплатам составила 23 075 219 тенге.

Частные судебные исполнители проведут оценку автомобилей, а затем выставят их на торги.

По данным Департамента юстиции города, с начала 2024 года к административной ответственности привлекли 38 должников по алиментам, из них восемь получили арест от 2 до 5 суток, остальные должны выплатить штраф в размере 5 МРП.

"Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города двух злостных должников по алиментам привлекли к уголовной ответственности по ст.139 УК РК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей", – говорится в сообщении.

Ранее трехкомнатную квартиру и Lexus заставили отдать неплательщиков алиментов в Алматы.

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Тамила Языкова
Астана
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