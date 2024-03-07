В Астане у должников по алиментам конфисковали автомобили

4-5 марта текущего года департамент юстиции Астаны совместно с палатой частных судебных исполнителей и полицией провели рейдовое мероприятие "Должник", сообщает Zakon.kz.

В рамках мероприятия автомобили четырех людей, имеющих задолженность по алиментам, водворили на штрафстоянку.

Первый мужчина задолжал 857 160 тенге, второй – 1 518 626, третий и четвертый по 2 483 773 и 2 943 979 тенге соответственно.

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Частные судебные исполнители оценивают автомобили, с целью выставить их на торги.

"Органами юстиции работа в данном направлении будет продолжена", – заключило ведомство.

В соседствующей со столицей Акмолинской области у должника по алиментам взыскали около 70 млн тенге.