Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В дни Наурыза в Таразе перекроют несколько улиц

, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 13:11
С 17 по 21 марта в городе Тараз закроют движение по проспекту Толе би и Абая, сообщает Zakon.kz.

По случаю праздника Наурыз, с 17 по 21 марта по проспекту Толе би будут устанавливаться юрты. В связи с чем, временно будет остановлено движение автотранспорта по проспекту Толе би (от пр. Абая до ул. Желтоксан), сообщили в акимате города. Этот участок дороги будет перекрыт с 8:00 17 марта до 08:00 20 марта.

Также с 8:00 20 марта до полуночи 21 марта будет перекрыт участок дороги от улицы Абая до улицы Желтоксан.

Акимат города приносит извинения за за временные неудобства.

15 марта для жителей Жамбылской области, держащих пост в священный месяц Рамазан, от имени президента страны провели ауызашар.

Читайте также

церковь
Православные казахстанцы отмечают Прощеное воскресенье
Астана
К чему приурочен четвертый день праздничной декады Наурыз мейрамы в Казахстане
Бытовая техника
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам
Мухит Турсынали
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Астана
В двух мегаполисах страны произошли пожары
снег и дождь в марте на Наурыз
Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: