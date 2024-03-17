В дни Наурыза в Таразе перекроют несколько улиц

С 17 по 21 марта в городе Тараз закроют движение по проспекту Толе би и Абая, сообщает Zakon.kz.

По случаю праздника Наурыз, с 17 по 21 марта по проспекту Толе би будут устанавливаться юрты. В связи с чем, временно будет остановлено движение автотранспорта по проспекту Толе би (от пр. Абая до ул. Желтоксан), сообщили в акимате города. Этот участок дороги будет перекрыт с 8:00 17 марта до 08:00 20 марта.



Также с 8:00 20 марта до полуночи 21 марта будет перекрыт участок дороги от улицы Абая до улицы Желтоксан.

Акимат города приносит извинения за за временные неудобства.

15 марта для жителей Жамбылской области, держащих пост в священный месяц Рамазан, от имени президента страны провели ауызашар.

