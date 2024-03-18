Один ответ на все проблемы: Аймагамбетов раскритиковал Минздрав

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на встрече депутатов, членов Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию с министром здравоохранения РК 18 марта 2024 года раскритиковал ведомство, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов заявил, что у Министерства здравоохранения был один ответ на все проблемы.

"Как мантру они произносили, что менеджмент плохой, на местах все делают неправильно. Второй ответ был – кругом приписки, третье – устранить, устрашить и четвертый ответ был увеличить взносы. Если что-то не получается, мы пытаемся всегда увеличить какие-то взносы. В данном случае предложение, которое поднимается по увеличению взносов как с бизнеса, так и с граждан. Они, конечно, не вызывали и не вызывают какого-то воодушевления", – отметил депутат.

По его мнению, нужно улучшить саму методологию ОСМС. Также он подчеркнул, что очень сложно спорить с тем, что есть проблемы с приписками.

"Наверное, они есть. Наверняка. Но говорить о приписках сложно, потому что нет нормативов. О плохом менеджменте тоже нельзя говорить. Не может быть такого, что 100% главных врачей плохие менеджеры. Надеюсь, у нового руководства министерства на все эти вопросы будут четкие ответы", – резюмировал спикер.

Директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев 27 февраля 2024 года рассказал, могут ли казахстанцы вернуть взносы по ОСМС, если в течение года не обращались за медицинской помощью в госполиклиники.

