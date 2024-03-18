Минздрав о взносах ОСМС: Люди с низкими доходами не должны платить больше обеспеченных

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на встрече с депутатами-членами Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию 18 марта сообщила, что ее ведомство предлагает пересмотреть взносы по ОСМС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, предлагается перейти к реальной плоской шкале, когда все группы налогоплательщиков будут уплачивать взносы за ОСМС по равнозначным эффективным ставкам. Таким образом, планируется достичь справедливости в уплате взносов.

"Люди с низкими доходами не должны платить больше, чем более обеспеченные граждане в процентном соотношении. В результате предлагаемых мер ожидается снижение карманных или личных расходов населения, защита прав застрахованных граждан на получение заранее оплаченной качественной медицинской помощи. Также данное новшество позволит постепенно решать проблемы финансовой устойчивости медицинских организаций и перехода в сторону страховой модели финансирования здравоохранения", – заявила Акмарал Альназарова.

Позже в кулуарах Мажилиса глава Минздрава разъяснила, что для 90% населения ничего не изменится, если эту норму одобрят. Она коснется только тех, кто получает заработную плату выше 10 МЗП (больше 850 тыс. тенге).

"Допустим, любой гражданин, который получает порядка 150 тысяч тенге, отчисляет 2% от своей заработной платы в Фонд медицинского страхования. И его работодатель отчисляет 3% за него. Сегодня верхний порог у нас ограничен 10 минимальными заработными платами. Если человек получает, допустим, 1,5 миллиона тенге, у него будут отчисляться 2% только с 850 тысяч тенге или 10-кратного минимального заработка. Если это посмотреть в удельном весе, то получается порядка 1,7% - 1,5% в зависимости от заработной платы", – дополнила министр.

По ее мнению, нужно прийти к тому, чтобы убрать верхнюю шкалу. Ее не было в самом первоначальном проекте закона об ОСМС. Она была введена позже. Теперь предлагается эту верхнюю границу поднять, чтобы все люди платили 2% от своей заработной платы.

24 января 2025 года на портале "Открытые НПА" появился проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". В рамках документа Минздрав предлагает с 2025 года установить верхний предел взносов в размере 50-кратного минимального размера заработной платы.

Новость о том, что с 2025 года верхний предел взносов в Фонд социального медицинского страхования могут увеличить до 50-кратного минимального размера заработной платы вызвала широкий резонанс. Казахстанцы выступили против такого решения.

Директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев 27 февраля 2024 года рассказал, могут ли казахстанцы вернуть взносы по ОСМС, если в течение года не обращались за медицинской помощью в госполиклиники.