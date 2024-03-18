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Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан

Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 13:13 Фото: unsplash
В Казахстан вновь вернутся морозы, и это несмотря на то, что по календарю в стране уже 18 дней главенствует весна, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с 19 по 21 марта на большей части страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха:

  • в северной половине ночью до –7–18°С, днем до –6+6°С,
  • в южной половине республики ночью до 0–10°С, днем до +3+18°С.
"В предстоящие трое суток на большую часть территории страны будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут осадки", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ожидаются:

  • сильные осадки (дождь и снег) – 21 марта ночью на юге Карагандинской области;
  • сильный дождь – днем 20 марта на западе и юге Мангистауской области, 21 марта в Кызылординской, 20-21 марта в Туркестанской области, днем 19 марта, сутки 20-21 марта в Жамбылской области;
  • очень сильный дождь – 21 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области.
"Погода без осадков установится 20-21 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях, 21 марта в Костанайской области. По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере и в центре низовая метель, на юге и юго-востоке Казахстана прогнозируется гроза", – добавили в РГП "Казгидромет".

О том, когда в Казахстане наступит настоящая весна, можете узнать по ссылке.

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