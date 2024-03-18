Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан

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В Казахстан вновь вернутся морозы, и это несмотря на то, что по календарю в стране уже 18 дней главенствует весна, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с 19 по 21 марта на большей части страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха: в северной половине ночью до –7–18°С, днем до –6+6°С,

в южной половине республики ночью до 0–10°С, днем до +3+18°С. "В предстоящие трое суток на большую часть территории страны будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут осадки", – говорится в сообщении. Согласно прогнозу, ожидаются: сильные осадки (дождь и снег) – 21 марта ночью на юге Карагандинской области;

(дождь и снег) – 21 марта ночью на юге Карагандинской области; сильный дождь – днем 20 марта на западе и юге Мангистауской области, 21 марта в Кызылординской, 20-21 марта в Туркестанской области, днем 19 марта, сутки 20-21 марта в Жамбылской области;

– днем 20 марта на западе и юге Мангистауской области, 21 марта в Кызылординской, 20-21 марта в Туркестанской области, днем 19 марта, сутки 20-21 марта в Жамбылской области; очень сильный дождь – 21 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области. "Погода без осадков установится 20-21 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях, 21 марта в Костанайской области. По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере и в центре низовая метель, на юге и юго-востоке Казахстана прогнозируется гроза", – добавили в РГП "Казгидромет". О том, когда в Казахстане наступит настоящая весна, можете узнать по ссылке. Читайте также Казахстанцев с подозрением на рак, туберкулез и сахарный диабет будут обследовать бесплатно Вице-министр о строительной отрасли Казахстана: Беспредел Эффект практически нулевой: Альназарова о работе бывшего вице-министра Бейбута Есенбаева

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