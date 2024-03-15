Когда в Казахстане наступит настоящая весна

Весна в Казахстане наступила лишь по календарю, чего не скажешь о погоде, которая в последнее время то и дело чудит. Но специалисты РГП "Казгидромет" 15 марта 2024 года рассказали, когда же жителей страны порадует по-весеннему теплая погода, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сезонного прогноза погоды, несмотря на то, что уже наступил первый весенний месяц, в северных областях Казахстана все еще продолжается зима – в отдельные дни в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, с частыми снегопадами, метелями, не исключены гололеды и туман. Температурный фон в эти дни прогнозируется низким, ночью с морозами до -15-25°С.

"На севере, центре и востоке страны в первой декаде марта прогнозируется повышение температуры воздуха днем до +2+7°С. А уже по-весеннему теплая погода порадует в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров могут достигнуть отметки +5+15°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

А для южных и юго-западных регионов страны март – уже типичный весенний месяц, но не исключены частые осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0-10°С до +3+8°С, днем от 0+10°С до +10+18°С.

"В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории Казахстана, выше нормы на 1° – в юго-восточной части страны. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, в пределах нормы – на юго-западе, в северо-западной части Казахстана". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В апреле и мае на большей части республики температура воздуха ожидается выше нормы на 1°, лишь в мае в северо-западной половине страны температурный фон прогнозируется около нормы.

"В апреле осадки на большей части республики ожидаются около климатической нормы, меньше нормы –на северо-западе РК, больше нормы – в горных районах юга, юго-востока, востока страны. В мае количество осадков предполагается около нормы на большей части республики". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Синоптики отметили, что сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения (аномалия) от климатических норм для рассматриваемого сезона.

Его следует использовать как консультативный, который уточняется прогнозами на более короткие сроки (квартальный сезонный прогноз, месяц, декада, неделя и сутки).

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