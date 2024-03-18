Вице-министр о строительной отрасли Казахстана: Беспредел

Вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин высказался о качестве строительства в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в СЦК 18 марта журналист спросил у вице-министра, согласен ли он с мнением экспертов, что в строительной сфере творится беспредел и нормы нового проекта Строительного кодекса по сути сохраняют старые правила с откровенным лоббированием интересов застройщиков.

⁠"Беспредел, вы правы. Поэтому разрабатывается Строительный кодекс, в котором все предусмотрено. И сегодня архитекторы-проектировщики пишут, что Строительный кодекс разработан качественно и в нем предусмотрены все аспекты", – ответил вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин.

По его словам, в новом Строительном кодексе появились такие понятия, как плановое инспектирование, реестр лицензиатов. С принятием документа все объекты строительства будут контролироваться с нулевого цикла, вплоть до лишения лицензии на строительно-монтажные работы.

"Помимо этого, сейчас на рынке технадзора имеется наличие сильных коррупционных рисков, об этом говорят проектировщики, архитекторы, и в Европе так же. Главные инженеры проекта должны сопровождать до конца строительство под ключ, тогда будет качество проектирования и качество строительства", – добавил Тимур Карагойшин.

Ранее в Министерстве промышленности и строительства ответили на критику депутатов по разработке нового Строительного кодекса. В частности, прокомментировали затраты на разработку документа и результаты антиплагиата.