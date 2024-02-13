Депутат о Строительном кодексе: Такое может написать даже школьник

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек жестко раскритиковал Строительный кодекс, который презентовал вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин, сообщает Zakon.kz.

Депутат заявил, что в кодексе практически нет ничего нового, а его создатели просто объединили три закона: "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "Об индивидуальном жилищном строительстве" и "О долевом участии в жилищном строительстве".

"Я изучил этот законопроект то ли поперек. Скажу так, вопросов больше стало, чем было. (…) 83 статья просто скопирована со старого закона. И они нам преподносят, что это новый закон. Никакого нового закона нет. Это старые нормы. То есть в старом законе какие были лоббистские нормы в интересах застройщика, они остаются. Я даже скажу больше – вот статья 84 "Жилая зона" – в Алматы жилая зона застроена на сейсмоопасных, тектонических разломах, в селеопасных зонах. Единственная надежда была, что жилую зону нельзя размещать на селе, – оползнеопасных зонах. Смотрим 84 статью – стопроцентный состав старого закона, никаких изменений. Эти нормы вы взяли и скопировали". Бакытжан Базарбек

Он напомнил о недавней трагедии в Алматы, где из-за сошедшего оползня погибли четыре человека.

"Знаете, что зона, где вот эти дома находились, где люди погибли, это общественная зона. Научная общественность говорит: "В новом законопроекте, надеемся, что министерство урегулировало, что общественную зону запрещается устанавливать на селе, – оползнеопасных зонах". Смотрим 86 статью – никаких изменений. Как была 86 статья в интересах застройщика так и остается". Бакытжан Базарбек

Депутату было трудно сдерживать эмоции.

"В принципе вот этот кодекс может сделать школьник десятого класса. Даже не будем говорить, что студент первого курса. Это реферат, это курсовая работа. И ее преподносят нам как Строительный кодекс. (...) Я уж не говорю о грамматических, стилистических, орфографических ошибках. Студент третьего курса не допускает такие вещи. Поэтому, дорогие коллеги, не питайте иллюзий, что это какой-то новый документ. Тут ничего нового нет. Это всего лишь 200 страниц белой бумаги". Бакытжан Базарбек

В кулуарах Мажилиса Тимур Карагойшин заявил, что критика – это нормально, и все замечания будут отрабатывать на заседаниях рабочей группы.

"Если критики нет, значит работы нет. Если критика есть, значит работа есть. Будем работать с депутатами и каждым общественником. Я не думаю, что все в правительстве безграмотные и неквалифицированные (по поводу критики орфографии. – Прим.Ред.). Я считаю, что неправильно, когда выступлении, при прохождении экспертизы один человек сводит на нет работу большого числа людей, госорганов. Если такое будет, то докажем. А по поводу защиты в селеопасных зонах? Я на это и ранее отвечал, Это с старая норма". Тимур Карагойшин

В Мажилисе презентовали новый Строительный кодекс. Его разработали по поручению президента. Тимур Карагойшин отметил, что в процессе разработки документа изучили международный опыт, обсудили с профессиональным сообществом отрасли, проанализировали деятельность местных субъектов рынка.

