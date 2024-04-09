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Тимур Карагойшин освобожден от должности вице-министра промышленности и строительства

Тимур Карагойшин освобожден от должности вице-министра промышленности и строительства, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 18:31 Фото: primeminister.kz
Тимур Карагойшин 9 апреля освобожден от должности вице-министра промышленности и строительства. Этот пост он занимал с октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Карагойшин Тимур Джиенбаевич  освобожден от должности вице-министра промышленности и строительства в связи с достижением пенсионного возраста", – сообщила пресс-служба правительства РК.

Он родился 9 апреля 1961 года в Западно-Казахстанской области.

Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт (1985) и Университет технологии строительства, оценки и управления качества в Алматы (2004).

Трудовой стаж начал с рабочего убойного цеха Фурмановской овцехладобойни.

В разные годы работал заместителем акима города Уральска, директором филиала АО "НК "КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству", директором Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области, генеральным директором РГП "Госэкспертиза" и вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее стало известно, что глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана. Этот пост с 14 апреля 2022 года занимал Канат Сейдгапбаров. 

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Диана Абдуллаева
Министерство промышленности и строительства
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