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Законодательство РК

В Мажилисе презентовали новый Строительный кодекс

Казахстан Строительный кодекс Фото: pixabay
Вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин 13 февраля 2024 года презентовал в Мажилисе новый Строительный кодекс, сообщает Zakon.kz.

Строительный кодекс разработали по поручению президента. Тимур Карагойшин отметил, что в процессе разработки документа изучили международный опыт, обсудили с профессиональным сообществом отрасли, проанализировали деятельность местных субъектов рынка.

"Среди приоритетных направлений: сокращение подзаконного регулирования, определение регуляторных приоритетов, прозрачный механизм контроля, соотнесение строительных нормативов к международным стандартам и, конечно же, автоматизация процессов и минимизация человеческого фактора".Тимур Карагойшин

Среди новых подходов по усилению госконтроля вводятся:

  • опыт стран европейского союза единого цифрового реестра с проведением сертификации специалистов (подтверждение квалификации);
  • мера оперативного реагирования - новая форма контроля, которая заключается в оперативном реагировании на выявление и предупреждение возможных нарушений в области строительства;
  • механизм "планового инспектирования" и участие органов ГАСК и ЧС в приемке объектов в эксплуатацию;
  • проведение ревизии всех выданных разрешений.  

Новый Строительный кодекс должен заменить собой три действующих закона: "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "Об индивидуальном жилищном строительстве", "О долевом участии в жилищном строительстве".

Подробности о документе можно прочитать здесь.

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