Появился трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах республики: Алматы, Астане и Шымкенте на ближайшие три дня – с 19 по 21 марта, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 19 марта : переменная облачность, утром и днем осадки (снег, дождь). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 1-3 тепла.

: переменная облачность, утром и днем осадки (снег, дождь). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 1-3 тепла. 20 марта : переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 7-12 метров в секунду Температура воздуха ночью 8-10, днем 0-2 мороза.

: переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 7-12 метров в секунду Температура воздуха ночью 8-10, днем 0-2 мороза. 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 0-2 мороза. Прогноз погоды по Алматы 19 марта : переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 15-17 тепла.

: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 15-17 тепла. 20 марта : переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

: переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 11-13 тепла. 21 марта: облачно, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 10-12 тепла. Прогноз погоды по Шымкенту 19 марта : переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.

: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла. 20 марта : переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 тепла.

: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 тепла. 21 марта: переменная облачность, дождь, временами очень сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 15-17 тепла. Ранее синоптики уже предупреждали казахстанцев о возвращении морозов. Читайте также Масштабный флешмоб в честь Дня национальной одежды состоялся в Астане Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на Наурыз Когда казахстанцы смогут обращаться к узким специалистам без записи к терапевту

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