Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Порядок лечения лудоманов изменили в Казахстане

игромания, лудомания, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 17:36 Фото: pixabay
Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев на брифинге в СЦК 18 июля 2024 года объяснил, почему в Казахстане изменили порядок лечения лудоманов, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что в Казахстане вводится новый порядок лечения лудоманов без постановки на диспансерный учет.

"Не секрет, что лудоманы не обращались за помощью в государственные клиники. Причина тому  – динамический учет таких пациентов. Взятые на учет граждане не могли поступить в вуз, служить в армии или трудоустроиться. Как итог, по данным Минздрава, на официальном учете состоит всего 19 лудоманов", – сообщил он.

Чтобы минимизировать такие риски, по его словам, большинство пациентов за очень большие деньги проходили реабилитацию в частных организациях.

"Теперь анонимность будет обеспечена и в государственных клиниках. Новый порядок позволит обеспечить лудоманов качественной бесплатной медицинской помощью", – заверил вице-министр.

Ранее Мирас Тулебаев рассказал, кому запрещено будет делать ставки в Казахстане.

Читайте также

газ
Саткалиев о повышении цен на газ: Будут учитываться все факторы
Прогноз погоды на 19 июля: в Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами, градом и жара
Прогноз погоды на 19 июля: в Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами, градом и жара
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: ученые предложили вернуть западные области к UTC+4
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: ученые предложили вернуть западные области к UTC+4
Мадина Мамырханова
Министерство туризма и спорта РК Минздрав РК Казахстан 2024 год Казино Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: