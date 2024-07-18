Порядок лечения лудоманов изменили в Казахстане

Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев на брифинге в СЦК 18 июля 2024 года объяснил, почему в Казахстане изменили порядок лечения лудоманов, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что в Казахстане вводится новый порядок лечения лудоманов без постановки на диспансерный учет.

"Не секрет, что лудоманы не обращались за помощью в государственные клиники. Причина тому – динамический учет таких пациентов. Взятые на учет граждане не могли поступить в вуз, служить в армии или трудоустроиться. Как итог, по данным Минздрава, на официальном учете состоит всего 19 лудоманов", – сообщил он.

Чтобы минимизировать такие риски, по его словам, большинство пациентов за очень большие деньги проходили реабилитацию в частных организациях.

"Теперь анонимность будет обеспечена и в государственных клиниках. Новый порядок позволит обеспечить лудоманов качественной бесплатной медицинской помощью", – заверил вице-министр.

Ранее Мирас Тулебаев рассказал, кому запрещено будет делать ставки в Казахстане.