Названы самые честные знаки зодиака

Астрологи уверены, что существует шесть знаков зодиака, которые особенно любят правду. Они сами говорят истину и от других ждут того же, сообщает Zakon.kz.

Овен, Телец, Лев, Стрелец, Водолей и Рыбы: именно эти шесть знаков проявляют чудеса правдолюбия.

К примеру, искренность для Овнов важнее всего. Их честность иногда может быть жестокой. Но если вам необходим честный совет, тогда вы пришли по адресу.

Земной знак Телец ценит правду так же сильно, как и материальные блага. Они верят: именно правда – залог прочных отношений, и в этом вопросе они никогда не пойдут на компромисс.

Что касается Львов, то этому знаку просто не нужен обман, ведь их природное обаяние и харизма и так открывают им все двери. Юлить и выкручиваться Лев тоже не будет.

Стрельцы – прирожденные искатели правды. У них, как отмечено в публикации издания "Новый очаг", просто нет времени на ложь.

Далее идут Водолеи. Они ценят правду как средство создания лучшего мира. Кроме того, этот знак способен без колебаний обозначить свое мнение.

Замыкают топ Рыбы. Они на уровне интуиции чувствуют, когда им врут, и сами не способны этого делать. Водный знак может лишь смягчить правду, но исключительно из добрых побуждений.

Ранее астролог из Австралии Анжела Перл предсказала блестящий год во всех областях Близнецам. По ее мнению, именно этот знак зодиака получит в 2024 году подарок судьбы.