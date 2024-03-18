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Кому звезды обещают триумфальный год

Кому звезды обещают триумфальный год, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 08:23 Фото: pixabay
Астролог из Австралии Анжела Перл предсказала блестящий год во всех областях Близнецам. По ее мнению, именно этот знак зодиака получит в 2024 году подарок судьбы, сообщает Zakon.kz.

Благоприятные перемены начнут происходить в жизни Близнецов в конце весны и продлятся до начала лета, считает астролог. По ее мнению, таких впечатляющих подарков от звезд представители знака не видели в течение последних двенадцати лет.

Поворотный момент, указывает Анжела Перл, придется на период 26 мая – 10 июня. В эти дни Близнецам уготованы перспективные знакомства, невероятные путешествия и судьбоносные встречи с новыми людьми. В целом это время будет наполнено энергий и позитивом, что не только благоприятно скажется на состоянии представителей знака, но и расширит их кругозор и возможности.

Также Близнецам предсказано новое партнерство, о котором они мечтали долгое время. Примечательно, что рожденным под этим созвездием людям стоит быть готовым к существенным изменениям в своем окружении.

Наиболее удачные даты – 25 марта, 8 апреля и 2 октября. В эти дни вероятны изменения на личном фронте.

Ранее  астролог Василиса Володина предсказала суперудачный период Овнам, Близнецам и Девам.

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