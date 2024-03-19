Возможны подтопления: штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана
С 20 по 25 марта в связи с прогнозом положительных температур и интенсивным снеготаянием по Актобе и Актюбинский области возможны подтопления талыми водами: начнется ослабление ледового режима на водных объектах, подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
"При интенсивном снеготаянии возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных по городу Актобе и Актюбинский области", – говорится в примечании РГП "Казгидромет".
А с 20 по 22 марта в связи с прогнозом сильных дождей и повышением температуры воздуха в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
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