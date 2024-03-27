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Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте

Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 15:42 Фото: unsplash
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 марта 2024 года. По данным РГП "Казгидромет", ожидаются ливень, снег и тепло до +23°С.

В Астане:

  • 28 марта – переменная облачность, во второй половине дня – дождь, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +7+9°С;
  • 29 марта – переменная облачность, временами – осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +3+5°С;
  • 30 марта – переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.

В Алматы:

  • 28 марта – переменная облачность, днем – дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +21+23°С;
  • 29 марта – переменная облачность, временами – дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С;
  • 30 марта – переменная облачность, временами – дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +8+10°С.

В Шымкенте:

  • 28 марта – переменная облачность, дождь, утром и днем временами – сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 8-13, утром и днем 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +14+16°С;
  • 29 марта – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +12+14°С;
  • 30 марта – переменная облачность, временами – дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.

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