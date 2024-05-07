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Заморозки и шквальный ветер: в 12 областях объявлено штормовое предупреждение

Заморозки и шквальный ветер: в 12 областях объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 19:20 Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана на 8 мая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Жамбылской области и 9 мая сутки на западе, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ожидается ветер до 15-20 м/с. В Таразе 9 мая днем ожидается гроза и ветер северо-западный при грозе с порывами 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Также ожидается ветер юго-восточный днем на западе, востоке области с порывами 15-20 м/с.

На юге Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15 м/с.

Ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, юго-восточный в центре, на севере области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный днем на юге, западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. В Петропавловске ожидается ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Улытауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 мая. Подробнее можно прочитать тут

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