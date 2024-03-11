Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана

В Астане и 11 областях Казахстана на 12 марта объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается ночью и утром туман.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Ночью в центре, на юге, днем на севере Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный днем 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный, западный днем 15-20 м/с.



Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.



Днем на западе, севере Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, южный днем в центре, на юго-западе области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее днем ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15 м/с.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-восточный днем порывы 15 м/с.



На западе, севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юго-востоке области ожидается туман.



Днем в Костанайской области ожидается снег, на юге области низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на юге области 15 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман.



Днем в Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на юге, востоке области низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер северный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются осадки (преимущественно снег).



На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке, в горных районах Жетысуской области временами ожидается туман. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

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