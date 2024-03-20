В Казахстане за один день выявлено 548 нарушений, связанных с некурительными табачными изделиями

19 марта, в первый день оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нарушений, связанных с некурительными табачными изделиями, 28 казахстанцев сообщили о фактах их незаконной продажи, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД РК, в первый день мероприятий выявлено 548 административных правонарушений. Из них:

незаконной торговли товарами и иными предметами 241 факта;

нарушения запрета потребление табака и табачных изделий в отдельных общественных местах – 234;

продажа табака и табачных изделий лицам, не достигшим 21 года – 26;

продажа табака и табачных изделий лицами, не достигшими 18 лет – 27.

Субъектам предпринимательства вынесено свыше 200 представлений об устранений причин и условий, способствующих совершению правонарушений. А в ОВД, о фактах продажи и распространения некурительных табачных изделий, от жителей страны поступило 28 сообщений.

Также 19 марта в МВД пояснили по поводу набирающего обороты нового вида мошенничества.