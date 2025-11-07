#Народный юрист
События

Более 1200 пачек табачных изделий нашли в багаже пассажира рейса Пекин – Астана

изъятые в Астане табачные изделия, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 16:09 Фото: ДГД Астаны
В аэропорту Астаны при проведении таможенного контроля рейса "Пекин – Астана" выявили факт нарушения незаконного ввоза табачных изделий, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента госдоходов по Астане (ДГД), мужчина, следовавший по "зеленому коридору", не подал таможенную декларацию на имеющиеся у него табачные изделия.

"В ходе досмотра багажа с применением рентген-телевизионной установки выявлены сигареты в количестве 125 блоков (1250 пачек), количество которых превышает установленный порог, подлежащий обязательному декларированию. На данный момент по этому факту проводятся процессуальные действия", – сообщили в ведомстве.

ДГД напоминает, что, согласно приложению 6 совета Евразийской экономической комиссии № 107, табак, никотин и предназначенная для вдыхания с помощью нагрева или другими способами (без горения) в количестве более 200 сигарет относятся к перечню категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Казахстане за один день выявлено 548 нарушений, связанных с некурительными табачными изделиями
05:55, 20 марта 2024
В Казахстане за один день выявлено 548 нарушений, связанных с некурительными табачными изделиями
В Уральске изъяли крупную партию незаконных табачных изделий
08:55, 14 ноября 2024
В Уральске изъяли крупную партию незаконных табачных изделий
Вагон с табачными изделиями на 808 млн пытались незаконно ввезти в Казахстан
17:13, 05 января 2024
Вагон с табачными изделиями на 808 млн пытались незаконно ввезти в Казахстан
