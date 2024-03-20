Спецоперация по освобождению заложницы в Шымкенте: стали известны подробности

Шокирующий инцидент произошел в Туркестанской области 19 марта. Дважды судимый мужчина взял в заложницы бывшую супругу в Сайрамском районе, насильно посадил ее в машину и попытался увезти, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На своем автомобиле он направился в сторону Кызылорды, где, по предварительной информации, планировал расправиться с ней. Женщина – мать его троих детей. Мужчину удалось задержать в микрорайоне "Асар" Шымкента. Очевидцы инцидента рассказывают, что подозреваемый на машине въехал в другой автомобиль.

"Я сидел в машине, это было около 12:00, я подъехал к дому и никого не трогал. Потом какая-то машина задела мой автомобиль, и водитель остановился. Позади него гналась еще одна машина. Из этого автомобиля вышли оперативники и задержали мужчину. Видел, что женщина была за рулем, а мужчина вышел с пассажирского места. Потом приехала "скорая" и забрала женщину. А мужчине здесь оказали первую медицинскую помощь", – рассказал Zakon.kz подробности инцидента очевидец, который пожелал остаться анонимным.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Пострадавшей понадобилась срочная медицинская и психологическая помощь. Ее забрали в больницу. В срочной госпитализации нуждался и сам подозреваемый. На скорой помощи его экстренно доставили в детскую больницу, которая находилась неподалеку от места происшествия. Медики диагностировали ему огнестрельное ранение левого бедра и открытую рану живота с выпадением внутренних органов.

"Пациент попал в больницу на скорой. Ему примерно 33-34 года. При поступлении из-за его тяжелого состояния мы перевели его сразу в операционное отделение. Так как мы детская больница, мы позвали своих коллег – хирургов из первой городской клинической больницы. Они помогли нам во время операции. Нам также пришлось провести хирургическое вмешательство на открытых ранах. После того, как его прооперировали, мы перевели пациента в реанимацию", – сообщил заместитель главного врача детской городской клинической больницы Шымкента Ержан Байдуллаев.

Семейную драму также прокомментировали в полиции. По данным правоохранителей, угрожая ножом, мужчина взял в заложники экс-супругу. Во время погони он потребовал его не преследовать и не привлекать к ответственности.

Сейчас мужчина находится в реанимации. Его взяли под стражу прямо в больнице, рядом с ним находятся полицейские. Также стало известно, что подозреваемый с потерпевшей ранее состояли в браке. У них трое детей, но в 2021 году они развелись. Он страдает лудоманией.

В ноябре 2023 года похожий инцидент произошел в Актобе. Муж пытался зарезать жену в одном из банков города, чтобы "сохранить семью". Нетрезвый мужчина пришел к жене на работу, схватил нож и стал наносить им удары в грудь и плечо. Лезвие ножа сломалось и осталось в плече избитой. Дебошир продолжил бить ее кулаком по телу и голове, а потом убежал. Все это происходило на глазах у коллег пострадавшей. После пережитого женщину увезли в больницу.

Между тем подсудимый уверял, что убивать жену и в мыслях не было, скорее, наоборот – он хотел сохранить семью. Уже в ходе судебных разбирательств прокурор поменял обвинение с покушения на убийство на "Хулиганство с применением ножа". Суд счел, что обвинение в хулиганстве предъявили верно. Суд приговорил обвиняемого к 6 годам колонии за хулиганство.

В феврале 2024 года министр культуры и информации Аида Балаева перечислила причины разводов в Казахстане. Среди них алкоголизм, наркомания, супружеская неверность.