Спецоперация в Туркестанской области: мужчина взял в заложники экс-супругу
Как пояснил начальник Департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов, в полицию обратился местный житель.
Он заявил, что бывший зять устроил семейный скандал.
"В ходе ссоры он, угрожая ножом, взял его дочь в качестве заложницы и выехал на автомашине Chevrolet в направлении Кызылорды по месту своего жительства. Он также потребовал его не преследовать и не привлекать к ответственности, угрожая убийством".Кабденов Мурат
После заявления незамедлительно был создан оперативный штаб.
"Силами спецподразделения "Арлан" по дороге возле мкр. Асар подозреваемый был обезврежен, а потерпевшая освобождена".Начальник Департамента полиции Туркестанской области
Также сказано, что женщина получила легкие телесные повреждения в области шеи.
"Она доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская и психологическая помощь".Кабденов Мурат
Позднее стало известно, что подозреваемый с потерпевшей ранее состояли в браке. У них трое детей, но в 2021 году они развелись.
"Подозреваемый ранее был дважды судим, игрок. Задержанный взят под стражу", – заключил глава полиции.
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