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Спецоперация в Туркестанской области: мужчина взял в заложники экс-супругу

Спецоперация в Туркестанской области: мужчина взял в заложники экс-супругу, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 15:44 Фото: pexels
На юге Казахстана 19 марта 2024 года произошла семейная драма. Угрожая ножом, мужчина взял в заложники экс-супругу, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил начальник Департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов, в полицию обратился местный житель.

Он заявил, что бывший зять устроил семейный скандал.

"В ходе ссоры он, угрожая ножом, взял его дочь в качестве заложницы и выехал на автомашине Chevrolet в направлении Кызылорды по месту своего жительства. Он также потребовал его не преследовать и не привлекать к ответственности, угрожая убийством".Кабденов Мурат

После заявления незамедлительно был создан оперативный штаб.

"Силами спецподразделения "Арлан" по дороге возле мкр. Асар подозреваемый был обезврежен, а потерпевшая освобождена".Начальник Департамента полиции Туркестанской области

Также сказано, что женщина получила легкие телесные повреждения в области шеи.

"Она доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская и психологическая помощь".Кабденов Мурат

Позднее стало известно, что подозреваемый с потерпевшей ранее состояли в браке. У них трое детей, но в 2021 году они развелись.

"Подозреваемый ранее был дважды судим, игрок. Задержанный взят под стражу", – заключил глава полиции.

В феврале 2024 года министр культуры и информации Аида Балаева перечислила причины разводов в Казахстане. Среди них алкоголизм, наркомания, супружеская неверность.

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