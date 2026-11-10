Казахстанка с ножом попыталась пройти в акимат: известны подробности инцидента
Как пишет 10 ноября 2026 года издание Lada.kz, информация о происшествии появилась в социальных сетях. Сообщается, что женщина пронесла маленький ножик и при попытке охраны забрать его получила небольшой порез.
Об этом в своем Instagram рассказала общественница и блогер Диляра Турина.
По ее словам, инцидент произошел 6 ноября. Гражданке оказали медицинскую помощь, а также оформили протокол о мелком хулиганстве.
В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что по данному факту был составлен протокол по части 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Женщина решением суда привлечена к ответственности и оштрафована на 86 500 тг.
В акимате Мангистауской области комментировать инцидент отказались.
"Комментариев давать не будем", – сообщили в пресс-службе акимата.
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