Казахстанка с ножом попыталась пройти в акимат: известны подробности инцидента

Необычный инцидент произошел в здании акимата Мангистауской области: одна из посетительниц попыталась пронести с собой нож, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 ноября 2026 года издание Lada.kz, информация о происшествии появилась в социальных сетях. Сообщается, что женщина пронесла маленький ножик и при попытке охраны забрать его получила небольшой порез.

Об этом в своем Instagram рассказала общественница и блогер Диляра Турина.

По ее словам, инцидент произошел 6 ноября. Гражданке оказали медицинскую помощь, а также оформили протокол о мелком хулиганстве.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что по данному факту был составлен протокол по части 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Женщина решением суда привлечена к ответственности и оштрафована на 86 500 тг.

В акимате Мангистауской области комментировать инцидент отказались.

"Комментариев давать не будем", – сообщили в пресс-службе акимата.

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