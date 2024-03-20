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Депутат возмутился, что в Википедии Казахстан сравняли с Эфиопией по статистике краж невест

Казахстан, кража невест, википедия, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 11:22 Фото: unsplash
Казахстан догнал Эфиопию по краже невест. Такое мнение 20 марта высказал депутат Мажилиса Анас Баккожаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Анас Баккожаев во время обсуждения поправок по противодействию торговле людьми высказался о практике кражи невест в Казахстане.

"Мы всегда стремится к тому, чтобы сохранить наши национальные традиции, ценности, и есть у нас такая традиция, как кража невесты. Сейчас мы являемся цивилизованной, развитой страной, однако, когда мы смотрим в Википедию, то по краже невест, по статистике, Казахстан стоит на уровне вместе с Эфиопией. Где Эфиопия, где мы!" – заявил депутат.

Он попросил ответить, действительно ли в Казахстане такая ситуация. В противном случае он просит убрать "такую позорную статистику в Википедии".

Министр признал, что вопрос актуальный.

"Вы правы. Сейчас в ХХI веке мы всегда стараемся сохранить национальные традиции и обычаи. Это старая традиция – кража невесты. Но на сегодняшний день не могу сказать, что это повально, что большое количество таких фактов, но несколько фактов было, мы провели расследование. Но сознание людей меняется, и вы, депутаты, на различных площадках озвучиваете, что это отголоски старого обычая. Похищение невесты сопоставимо с похищением человека, пропаганду введут, мы готовы рассмотреть этот вопрос. Но это не повальная, статистика не такая, не в таком большом количестве. Это единичные случаи", – заявил министр.

В августе 2023 года уполномоченный по правам человека заявлял о планах ужесточить ответственность за кражу невест. 

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