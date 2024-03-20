Отказ от пагубной привычки: почему Казахстан ликвидирует рынок вейпов

Рынок вейпов в Казахстане на грани исчезновения. Государство на законодательном уровне всерьез намерено отказаться от пагубной привычки. Угрозу для здоровья нации отмечает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Корреспондент Zakon.kz побеседовал с исполнительным директором РГП на ПХВ "Институт парламентаризма" при УДП РК Алмасом Канатовым и узнал, почему именно этот вид электронных сигарет попал под запрет.

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" с июля 2022 года по сей день активно обсуждается как законотворцами, так и общественностью. Комитет по социокультурному развитию рекомендовал Сенату вернуть отдельные пункты закона с правками обратно в Мажилис. Предложение было поддержано, а оставшиеся статьи одобрены. В настоящее время мажилисмены добавляют последние нюансы касательно полного запрета ввоза, производства и продажи вейпов в Казахстане.

Фото: из личного архива Алмаса Канатова

– Алмас Канатович, казалось бы, с виду безобидная игрушка действительно может насмерть поразить человеческий организм?

– Вейпы – электронные ингаляционные устройства. Их нагревательный элемент превращает специальную жидкость в аэрозоль, содержащую никотин и ароматические добавки.

Массовое производство и продажа электронных сигарет в мире начались во второй половине 2000-х годов. Они стали альтернативой обычным сигаретам, курить которые не разрешается в общественных местах. Нам преподносят так, что при затягивании вейпов в организм не попадают опасные и канцерогенные смолы, тогда как организм подвержен этому при курении обычных сигарет. Однако при использовании никотинсодержащих электронных сигарет появляется никотиновая зависимость. Кроме того, среди веществ, выделяемых в парах, присутствуют канцерогены или токсичные соединения: формальдегид, акролеин и ацетон. Вообще, истинный состав продукции до сих пор не раскрывается производителем. Не до конца изученный и, вероятно, токсичный состав ароматизированных жидкостей электронных систем потребления негативно влияет на здоровье человека. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Экспертами доказано, что никотин напрямую поступает в организм, поэтому наступает мгновенный эффект. Со временем поражаются бронхи, легкие. У потребителя возникают раздражительность и агрессия. Нарушается концентрация внимания, идет замедление развития. В желудочно-кишечном тракте никотин вызывает различные патологии, в том числе и сердечно-сосудистые заболевания, что приводит к внезапной смерти.

– Что позволило рынку электронных сигарет стремительно развиться за короткие сроки?

– В настоящее время рынок вейпов и ароматизированных жидкостей к ним не поддается регулированию ввиду пробелов в законодательстве и маркетинговой стратегии вейп-индустрии. По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, с 2020 по 2022 год на территорию Казахстана импортируется никотинсодержащая продукция с кодами товара:

ТН ВЭД 8543400000 – "Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные" (с 2020 по 2022 год);

с кодом ТН ВЭД 2404120000 "Продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин, или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения; прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека" (с 2022 года), который облагается акцизом.



Всего с 2020 по 2022 год под кодом ТН ВЭД 8543400000 ввезено 2 954 182 электронных сигареты на сумму 10 006 432 долларов (4,5 млрд тенге). Данный код не является подакцизным, а значит, поступлений в государственный бюджет от данной продукции не поступало в течение нескольких лет.

В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 года №80 в перечне табачной (никотинсодержащей) продукции была принята поправка, в соответствии с которой слова "из 3824*" заменили словами "из 2404*". Однако, несмотря на решение ЕЭК, в соответствии с базой данных, представленной КГД по импортируемым товарам, в течение 2022 года ЭСП ввозились поставщиками как по коду ТН ВЭД 8543400000, так и по коду ТН ВЭД 2404120000. Так, с кодом ТН ВЭД 8543400000 в 2022 году было импортировано 1 786 194 электронных сигареты на сумму 7 585 542 доллара (3,4 млрд тенге) в обход акцизной политики для данного вида продукции. Если суммировать количество электронных сигарет, ввезенных по обоим кодам в 2022 году, то в страну импортировано 6 301 623 штуки, тогда как в 2020 году импортируемое количество электронных сигарет составляло 21 608 штук.

– Эксперты постоянно отмечают, что к вейпам пристрастились дети. Как они так легко находят доступ к запрещенному товару?

– В Казахстане с июля 2020 года курить вейпы можно только в специально отведенных местах. Продажа сигарет, стиков и жидкости для курения гражданам младше 21 года запрещена.

Однако производители позиционируют вейпы, как безвредную продукцию, которая способна подарить невероятные ощущения легкости. Продавцы продуктовых магазинов выкладывают этот опасный товар возле конфет, жвачек, куртов прямо у кассы. Яркая упаковка с красочными картинками, безусловно, привлекает внимание несовершеннолетних покупателей. Они с желанием кайфануть, успокоиться либо просто быть в тренде покупают вейпы, а потом привязываются к ним.

Есть примеры из жизни, когда школьники складываются и покупают вейпы, затем употребляют совместно. Отмечена продажа ученикам младших классов на затяжки поштучно. Имеются прецеденты, когда дети находят использованные вейпы и докуривают их.

Распространение в Казахстане электронных систем потребления никотина, содержащих неизвестные химические вещества и значительное количество никотина, приобрело характер эпидемии с высокими темпами роста:

согласно данным МФ РК, рынок электронных систем потребления с 2020 года вырос почти в 300 раз;

исследования ВОЗ "Факторы, формирующие здоровье и благополучие детей и подростков Казахстана" среди детей 11-15 лет в 2018 году свидетельствуют, что 14% мальчиков и 6% девочек 15 лет пробовали вейпы, а 8,5% мальчиков и 3,8% девочек 11-15 лет употребляют их регулярно. Если сравнить аналогичные данные Global Youth Tobacco Survey (2014 год), показатели увеличились в три раза среди мальчиков и в два раза – среди девочек;

анализы Health Behaviour in School-aged Children показали (2022 год), что еще больше подростков стали употреблять вейпы как в течение жизни (увеличение на 3,6%), так и за последние 30 дней (увеличение на 2,7%). По сравнению с данными 2018 года отмечается массовое приобщение подростков к потреблению никотина. Рост в два раза составил в категории с 13 лет к 15 годам, в частности, у мальчиков.



– Как воспитать правильную молодежь, чтобы она не поддавалась вредным привычкам и осознавала их последствия?

– Отсутствие запаха гари и дыма, добавка ароматизаторов маскирует употребление ингаляционного никотина. К тому же многие вейпы по внешнему виду имитируют подручные предметы: губную помаду, маркеры, флешки и так далее. Поэтому родителям бывает сложно в этом вопросе, и они не сразу распознают вредные привычки своих детей.

Молодежь растет 24 на 7. К сожалению, не все родители могут всегда находиться рядом с детьми и заниматься их воспитанием. Но уделять им время нужно каждый день, больше разговаривать, делиться, объяснять, что не всему нужно подражать и попадаться на рекламу. Многое начинается с мысли – попробую один раз. Нужно уметь контролировать себя. Да и взрослым самим нужно подавать правильный пример, потому что дети растут, смотря на них.

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– Если закон будет принят, какие новшества ожидают казахстанцев и когда все заработает?

– Выступая на втором заседании Национального курултая, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил: "Еще одной напастью, угрожающей здоровью нации, стали так называемые вейпы и различные виды электронных сигарет. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствует их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности. А на самом деле молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков – один шаг. Нужно принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением, одними запретами делу не поможешь".

Законопроект по вопросам здравоохранения был принят в портфель Мажилиса в июле 2022 года. Никто не рубил с плеча. Тщательно изучены все важные моменты, проведено исследование и анализ рынка, учтено мнение экспертной группы. Мажилис готовил два законопроекта – регулирование и запрет. Но регулирование эффекта не дало, поэтому пришли к запрету. Если запрета не будет, условно через два поколения мы получим достаточно хилое, невоспроизводимое население.

Основными целями законодательного регулирования являются:

снижение темпов потребления вейпов среди детей и подростков по аналогии с запретом оборота некурительных табачных изделий и снюсов;

снижение территориальной и финансовой доступности вейпов;

предотвращение смертности от болезни вейперов, в том числе среди детей;

устранение пробелов в законодательстве по контролю над табаком, в частности, исполнения законодательного запрета выкладки;

снижение никотиновой зависимости в обществе, сокращение показателей заболеваемости и смертности от неинфекционных заболеваний среди населения РК, которые являются причиной порядка 80% всех смертей в Казахстане;

формирование международного имиджа Казахстана как передовой страны (первой на территории СНГ) по исполнению антитабачного законодательства и международных обязательств РКБТ ВОЗ.



Также Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения" вводит уголовную ответственность за оборот вейпов:

максимальное наказание за продажу вейпов – арест до 50 суток;

за ввоз и распространение – лишение свободы до двух лет;

за те же деяния, совершенные преступной группой или в особо крупном размере, или неоднократно, – до пяти лет лишения свободы.



В настоящее время Мажилисом и Сенатом принят в работу законопроект по вопросам здравоохранения. 29 февраля 2024 года Мажилис отправил закон в Сенат. Но Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената рекомендовал вернуть отдельные пункты закона с правками обратно в Мажилис.

Примерно 25 марта Мажилис проголосует и отправит его в Сенат, далее закон направят на подпись президенту. В конце мая или начале июня, если закон как положено пройдет необходимые процедуры, уже вступит в силу.

– Чем аргументирует свой отказ от вейпов мировое сообщество?

– В большинстве государств бывшего СССР электронные средства доставки никотина по форме регулирования приравнены к табачным изделиям. Так, парламент Грузии в мае 2017 года принял антитабачный закон, запретивший курение как обычных, так и электронных сигарет в общественных местах, за их продажу несовершеннолетним предусмотрен штраф. В Кыргызстане в октябре 2021 года был введен запрет на курение сигарет, в том числе электронных, и кальянов в общественных пространствах, а в январе 2022 года – на производство, ввоз и обращение продукции для вейпинга.

В Кыргызстане председатель Центрального комитета по здравоохранению Жогорку Кенеша – Парламента Кыргызской Республики Винера Раимбачаева отметила, что именно принцип снижения вреда будет работать на здоровье нации. В частности, в стране очень строго наказывают за реализацию любой продукции с никотином несовершеннолетним – за это можно вообще лишиться бизнеса. При этом акциз на бездымные продукты в Кыргызстане теперь значительно ниже, чем на сигареты.

В Армении с января 2022 года действует запрет на рекламу и публичную демонстрацию сигарет и вейпов в торговых пунктах и объектах общественного питания, а с марта того же года – на употребление всех видов табачных изделий "и их заменителей" в заведениях общественного питания, гостиницах, торговых центрах, закрытых рабочих зонах. В Украине в июле 2022 года вступил в силу закон, распространивший на электронные сигареты запрет на использование в общественных местах, рекламу и продажу лицам в возрасте до 21 года. В Беларуси запрет на реализацию электронных средств курения несовершеннолетним был подтвержден в 2022 году в новой редакции закона "Об основах государственной молодежной политики".

– А какие меры принимают страны Европы?

– В 2021 году данные об электронных системах доставки никотина впервые были включены в доклад ВОЗ "О глобальной табачной эпидемии". Согласно документу, их продажу запрещают 32 страны (с охватом населения 2,4 млрд человек). Еще 79 стран (3,2 млрд человек) приняли законодательные меры для регулирования их оборота, такие как запрет использования вейпов в общественных местах и в транспорте, предупреждение о вреде для здоровья на упаковке и реклама.

Примеров – множество. В Ватикане покупка, продажа и курение электронных сигарет являются незаконными. В некоторых государствах действуют нормы, запрещающие использование электронных курительных устройств во всех закрытых общественных местах, в других – ограничивающие их использование на улицах, в образовательных учреждениях, больницах или общественном транспорте. Существует требование о размещении на упаковке вейпов перечня ингредиентов, предупреждения о возможных отрицательных последствиях для здоровья или способности вызывать зависимость, а также о токсичности. Кроме того, запрещена их реклама. Продаваться электронные сигареты могут только лицам старше 18 лет. В Норвегии в настоящее время действует запрет на продажу и импорт никотинсодержащих электронных испарителей. В соответствии с изменениями законодательства, которые вступят в силу с июля 2023 года, такие действия будут разрешаться для отдельных устройств по лицензии Министерства здравоохранения. В Литве с июля 2022 года запрещена продажа ароматизированных электронных сигарет или жидкостей для их заправки.

В США регулирование электронных систем курения находится в ведении штатов и муниципалитетов. По состоянию на февраль 2023 года практически повсеместно запрещено использование электронных сигарет в ресторанах, барах и на рабочем месте, а в некоторых штатах – в образовательных, медицинских учреждениях и парках. Некоторые территории ввели запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет и торговлю ими онлайн.

В Канаде регулирование рынка электронных сигарет тоже происходит на уровне провинций и территорий. Так, в Онтарио действует закон о полном запрете рекламы вейпов в магазинах пешей доступности и на заправочных станциях. В Квебеке запрещена их выкладка в витринах магазинов, которые могут посещать несовершеннолетние, а в провинции Остров принца Эдуарда – продажа лицам младше 21 года. В ряде провинций нельзя продавать жидкости для вейпов с определенными ароматизаторами. На федеральном уровне запрещена реклама электронных сигарет, которую могут увидеть несовершеннолетние, и действует требование включать в такую рекламу предупреждение об опасности для здоровья.

В Японии электронные сигареты, содержащие никотин, запрещены с 2010 года. Оборот безникотиновых электронных устройств никак не регламентируется, но их курение разрешено только в отведенных местах. В КНР с ноября 2019 года запрещена онлайн-продажа электронных сигарет, а с октября 2022 года – распространение ароматизированных электронных устройств для курения. В Южной Корее нельзя продавать вейпы вблизи школ.

В Бахрейне, Ираке, Иране, Иордании, Катаре, Ливане, Омане, Сирии, Турции не разрешается ввоз и продажа любых видов электронных сигарет. В Иране, Ираке, Иордании, Сирии и Катаре также запрещено их производство. Однако запрета на личное использование подобных устройств во всех этих странах нет. В последние годы в ряде государств Ближнего Востока и Северной Африки, в частности в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и Кувейте, запрет на продажу электронных сигарет был снят.