Какой будет погода в Казахстане 21, 22 и 23 марта

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидается по стране с 21 по 23 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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