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Какой будет погода в Казахстане 21, 22 и 23 марта

Какой будет погода в Казахстане 21, 22 и 23 марта, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 12:40 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидается по стране с 21 по 23 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в предстоящие праздничные дни погоду Казахстана будут формировать два разных барических образования:

  • на запад и север страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков и понижение ночных температур до -10-18°С, но днем солнечные лучи прогреют воздух и столбики термометров повысятся выше нуля;
  • а центральные, южные и восточные регионы республики окажутся под властью циклона, который смещается в восточном направлении с большим запасом влаги, вызывая на своем пути дожди, временами – сильные, в горных районах – очень сильные осадки (дождь и снег) и усиление ветра.
"По республике ожидается туман и гололед".РГП "Казгидромет"

О том, когда в Казахстане наступит настоящая весна, можете прочитать здесь.

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Казгидромет Погода Казахстан
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