Как понять, что вам звонит мошенник
Как не пополнить ряды таких жертв и распознать мошенников с первых минут разговора, подробно рассказал Stopfake.
Cценариев у мошенников много. Прямо сейчас в Казахстане популярен следующий "формат".
Кто звонит
Чаще всего звонящие представляются сотрудниками банков, полицейскими или прокурорами.
Что говорят
Сначала мошенники могут сказать, что разговор ведется по ненадежной линии и просят переключиться на "защищенный" канал связи. Это видеозвонок в мессенджере WhatsApp. При этом мошенники могут показать "документы", подтверждающие их должность. Это подделки.
Дальше они сообщают, что ваш банковский счет в опасности. Якобы некто пытается либо снять все ваши деньги, либо оформить на вас большой кредит.
Что предлагают
Чтобы "защитить" средства, вам предлагают либо создать "зеркальный счет", куда нужно перевести все имеющиеся у вас деньги. Либо оформить "зеркальную заявку", чтобы помешать мошенникам.
Какие могут быть "красные флаги"
Во-первых, терминов "зеркальный счет" и "зеркальная кредитная заявка" не существует. Их используют исключительно мошенники.
Во-вторых, настоящий сотрудник банка никогда не станет звонить вам посредством WhatsApp или с иностранного номера.
В-третьих, настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас перевести деньги куда-либо, оформить кредит, снять деньги и положить их на сторонний счет с помощью банкомата.
В-четвертых, если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, помните, что настоящий полицейский или прокурор никогда не станет просить вас перевести деньги куда-либо без личного визита в участок и соблюдения официальных протоколов.
Что делать
Как можно быстрее положить трубку. Лучше показаться грубияном, чем оформить кредит для мошенников.
Как проверить
Если вы сомневаетесь в безопасности своих денег, позвоните в банк по официальному номеру, указанному на его сайте. Там вам ответят, угрожает ли что-то вашему счету или нет.
20 февраля начальник полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказывал горожанам о наиболее популярных схемах мошенничества.