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Как понять, что вам звонит мошенник

Как понять, что вам звонит мошенник, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 17:45 Фото: pexels
Уже несколько лет мошенники одолевают казахстанцев и разными уловками пытаются выудить у них деньги. О том, как они действуют, рассказывают полицейские, банки, финансисты, но все равно время от времени случаются истории, когда люди "ведутся" и переводят средства, сообщает Zakon.kz.

Как не пополнить ряды таких жертв и распознать мошенников с первых минут разговора, подробно рассказал Stopfake.

Cценариев у мошенников много. Прямо сейчас в Казахстане популярен следующий "формат". 

Кто звонит

Чаще всего звонящие представляются сотрудниками банков, полицейскими или прокурорами.

Что говорят

Сначала мошенники могут сказать, что разговор ведется по ненадежной линии и просят переключиться на "защищенный" канал связи. Это видеозвонок в мессенджере WhatsApp. При этом мошенники могут показать "документы", подтверждающие их должность. Это подделки.

Дальше они сообщают, что ваш банковский счет в опасности. Якобы некто пытается либо снять все ваши деньги, либо оформить на вас большой кредит.

Что предлагают

Чтобы "защитить" средства, вам предлагают либо создать "зеркальный счет", куда нужно перевести все имеющиеся у вас деньги. Либо оформить "зеркальную заявку", чтобы помешать мошенникам.

Какие могут быть "красные флаги"

Во-первых, терминов "зеркальный счет" и "зеркальная кредитная заявка" не существует. Их используют исключительно мошенники.

Во-вторых, настоящий сотрудник банка никогда не станет звонить вам посредством WhatsApp или с иностранного номера.

В-третьих, настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас перевести деньги куда-либо, оформить кредит, снять деньги и положить их на сторонний счет с помощью банкомата.

В-четвертых, если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, помните, что настоящий полицейский или прокурор никогда не станет просить вас перевести деньги куда-либо без личного визита в участок и соблюдения официальных протоколов.

Что делать

Как можно быстрее положить трубку. Лучше показаться грубияном, чем оформить кредит для мошенников.

Как проверить

Если вы сомневаетесь в безопасности своих денег, позвоните в банк по официальному номеру, указанному на его сайте. Там вам ответят, угрожает ли что-то вашему счету или нет.

20 февраля начальник полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказывал горожанам о наиболее популярных схемах мошенничества.

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