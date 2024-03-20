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Стала известна причина появления огромных крыс в детском саду в Алматы

Стала известна причина появления огромных крыс в детском саду в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 20:44 Фото: pixabay
Управление образования Алматы прокомментировало ситуацию с крысами в спальной комнате ясли-сада № 110, сообщает Zakon.kz.

По информации управления, рядом с детским садом находится скопление мусорных контейнеров многоквартирных жилых домов, которые являются основным очагом обитания крыс. Контейнеры находятся на расстоянии 20 метров от территории детского сада.

"На сегодняшний день, в детском саду проведены необходимые дезинфекционные и дератизационные мероприятия. 20 марта управлением создана комиссия для проведения мониторинга деятельности детского сада, по итогам которого будут приняты соответствующие меры в отношении администрации дошкольной организации", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что проводится проверка городской службой санитарно-эпидемиологического контроля.

Ранее сообщалось, что в редакцию Zakon.kz прислали видео, на котором в детском саду бегают большие крысы.

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